Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК в Кокшетау посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства осмотрел производственные помещения и ознакомился с представленными образцами продукции перерабатывающих предприятий области.

ТОО «Бижан» является одним из крупнейших предприятий по производству мясных изделий. В номенклатуру выпускаемой продукции входят 15 видов колбасных изделий, субпродукты, мясные консервы и полуфабрикаты. Завод обеспечивает рабочими местами более 115 человек.

В ходе посещения объекта аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал Президента о развитии сельхозперерабатывающей отрасли в регионе.



















