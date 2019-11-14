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Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан»

14 Ноября 2019 16:32
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Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК в Кокшетау посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства осмотрел производственные помещения и ознакомился с представленными образцами продукции перерабатывающих предприятий области.

ТОО «Бижан» является одним из крупнейших предприятий по производству мясных изделий. В номенклатуру выпускаемой продукции входят 15 видов колбасных изделий, субпродукты, мясные консервы и полуфабрикаты. Завод обеспечивает рабочими местами более 115 человек.

В ходе посещения объекта аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал Президента о развитии сельхозперерабатывающей отрасли в регионе.






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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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