Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» в Алматинской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о производственном потенциале предприятия. По данным руководства компании, объем вложенных инвестиций составил более 30 млрд тенге, площадь застройки достигла 4,5 гектара. Здесь производятся продукты питания с использованием инновационного оборудования и передовых технологий из Швейцарии, Японии, Германии. Мощность фабрики составляет 85 тысяч тонн готовой продукции в год.

В настоящее время компания выпускает 500 миллионов упаковок продукции, из них около 70 % поставляется на экспорт. Всего в ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» работает 670 человек, 95% которых - жители близлежащих населенных пунктов.

Затем аким области Амандык Баталов доложил Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в регионе и реализации инвестиционных проектов.

По словам акима, в экономику области привлечено 312 млрд. тенге инвестиций, создано свыше 40 тысяч рабочих мест. В текущем году вводятся в строй 65 объектов общей стоимостью 112 млрд тенге.

Амандык Баталов сообщил, что в рамках осуществления договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита Главы государства в Германию, компания «Бауманн» начала осуществление проекта «Жетісу қой» по глубокой переработке мелкого рогатого скота мощностью 30 тысяч тонн.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализуемые в регионе инвестиционные проекты и поручил своевременно завершить работу над ними.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область.