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Касым-Жомарт Токаев посетил столичный цифровой ЦОН «Digital Centre»

20 Ноября 2019 16:43
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Касым-Жомарт Токаев посетил столичный цифровой ЦОН «Digital Centre»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил цифровой ЦОН «Digital Centre» в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В Центре цифровых услуг Президенту Казахстана были представлены сервисы электронного правительства, оказывающие услуги гражданам и гостям страны.

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали новые возможности и преимущества получения государственных услуг через мобильное приложение «eGov mobile», социальные сети Facebook, VKontakte и мессенджер Telegram, а также рассказали о планах по переводу к 2020 году до 90 % госуслуг в цифровой формат.






«лавное – это качество и быстрота. Я полагаю, мы должны быть в числе передовых стран, использующих высокие технологии», – сказал Глава государства.

На сегодняшний день в «Digital Centre» зарегистрированы биометрические данные 1220 граждан, что дает им возможность получать услуги без предъявления подтверждающих личность документов. Центр оказывает услуги удаленного видеосервиса, жители столицы могут обучиться здесь навыкам цифровой грамотности.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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