Касым-Жомарт Токаев посетил швейное ателье в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Президент Касым-Жомарт Токаев посетил ателье «Акай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства положительно оценил качество выпускаемой продукции и пожелал коллективу успехов и процветания.

В свою очередь сотрудники предприятия поблагодарили Президента за оказываемую государством поддержку малого и среднего бизнеса.



























