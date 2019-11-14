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Касым-Жомарт Токаев посетил швейное ателье в Кокшетау
14 Ноября 2019 17:18
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Президент Касым-Жомарт Токаев посетил ателье «Акай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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Глава государства положительно оценил качество выпускаемой продукции и пожелал коллективу успехов и процветания.
В свою очередь сотрудники предприятия поблагодарили Президента за оказываемую государством поддержку малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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