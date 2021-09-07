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Касым-Жомарт Токаев посетил Петропавловский электротехнический завод «Alageum Electric»

7 Сентября 2021, 16:03
Касым-Жомарт Токаев посетил Петропавловский электротехнический завод «Alageum Electric»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с работой Петропавловского электротехнического завода «Alageum Electric», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главе государства показали технологическую линию производства трансформаторов, рассказали о мерах социальной поддержки работников и планах по дальнейшему расширению производства.

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Общая сумма инвестиционного проекта по строительству завода - 10 млрд тенге. Планируется, что проектная мощность производства составит 13 тысяч трансформаторов в год. При этом 98 % выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ.

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Сотрудники предприятия, в том числе переселенцы из южных регионов страны, имеют возможность получить льготное жилье. Стажерам предоставляются условия для обучения и последующего трудоустройства.

Посещение завершила беседа с трудовым коллективом. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу предприятия и его экспортный потенциал. Президент выразил уверенность в том, что завод продолжит успешное развитие, отметив, что Правительство и впредь будет оказываться всемерное содействие отечественным производителям.

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Президент Казахстана   Северо-Казахстанская область   Промышленность  
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