Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк «Сосновый бор». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы «Жасыл Алматы» за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев. Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров.
Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.
Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.
«Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев – это признак высокой культуры», – сказал Президент.
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