20:00
26 Мая 2022 19:24
Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала КазНУ имени аль-Фараби в Бишкеке
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Программа официального визита Президента Казахстана в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Бишкеке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.
В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.
Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей .
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