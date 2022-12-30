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Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства

30 Декабря 2022, 14:55
Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил Национальный научный центр материнства и детства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент ознакомился с работой смарт-класса, функционирующего при Национальном научном центре материнства и детства. Созданный при центре «Умный класс» позволяет детям, одновременно проходить лечение и обучаться школьной программе – математике, истории и другим предметам. Также предусмотрены сеансы терапии с помощью музыки и сказок, различных творческих игр и шахмат.

Затем Глава государства побеседовал с детьми и их родителями, приехавшими получать лечение со всех регионов страны. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в рамках Года детей в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах самое пристальное внимание уделялось развитию подрастающего поколения. Он также сообщил, что все эти меры поддержки будут продолжены в дальнейшем.

Главу государства проинформировали, что в детских отделениях на лечении находится 351 ребенок. В 2022 году лечение здесь получили порядка 18 тысяч детей. За последние три года в Центре внедрено и успешно применяется свыше 30 новых современных медицинских технологий, сами специалисты повышают квалификацию за рубежом.

В завершение Президент, пожелав скорейшего выздоровления маленьким пациентам, поздравил их с Новым годом и всем вручил подарки.



Фото: akorda.kz

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