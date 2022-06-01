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Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева
1 Июня 2022 16:32

Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По завершении торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, Глава государства совершил экскурсию в мемориальный музей академика Каныша Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Президент осмотрел экспозиции залов и рабочего кабинета первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева, в которых выставлены личные вещи, подлинные документы, материалы о научной и общественной деятельности выдающегося казахского ученого-геолога.


Ранее Президент выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.


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