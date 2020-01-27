Новости
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть шейха Заида в Абу-Даби
27 Января 2020 22:26
Поделиться:
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил одну из главных достопримечательностей - мечеть шейха Заида в г.Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Президента РК в Twitter.
Новости по темеКруглый стол с участием бизнес-кругов ОАЭ: Глава государства рассказал о потенциале Казахстана Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА Касым-Жомарт Токаев пригласил бизнесменов ОАЭ инвестировать в проекты ВИЭ
«Посетил одну из главных достопримечательностей ОАЭ - мечеть шейха Заида в г.Абу-Даби и почтил память основателя и Первого Президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Шейх Заид был большим другом Казахстана, он внёс значительный вклад в укрепление двусторонних связей», - написал Президент РК.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби
- Круглый стол с участием бизнес-кругов ОАЭ: Глава государства рассказал о потенциале Казахстана
- Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА
- Касым-Жомарт Токаев пригласил бизнесменов ОАЭ инвестировать в проекты ВИЭ
- Касым-Жомарт Токаев предложил бизнесменам ОАЭ совместно развивать туризм в Казахстане
- Казахстан имеет большой потенциал по поставке органических продуктов в ОАЭ – Глава государства
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047