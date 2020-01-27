Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть шейха Заида в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил одну из главных достопримечательностей - мечеть шейха Заида в г.Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Президента РК в Twitter.

«Посетил одну из главных достопримечательностей ОАЭ - мечеть шейха Заида в г.Абу-Даби и почтил память основателя и Первого Президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Шейх Заид был большим другом Казахстана, он внёс значительный вклад в укрепление двусторонних связей», - написал Президент РК.