Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев посетил машиностроительный завод

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2023, 14:49
Касым-Жомарт Токаев посетил машиностроительный завод Фото: akorda.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. Компания является стратегическим партнером компании General Electric по газотурбинным технологиям. На территории завода функционируют сервисный центр, сертифицированный компанией Baker Hughes General Electric и оснащенный современным технологическим оборудованием согласно рекомендациям специалистов BHGE. На предприятии также планируется реализовать проект по производству дождевальных машин Fregat для нужд сельского хозяйства.

photo


Ознакомившись с работой предприятия, Глава государства отметил важность реализации новых проектов. По его мнению, с учетом выпуска компанией высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в этих сферах нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

photo

photo


Президент Казахстана   Западно-Казахстанская область   Акорда   Промышленность   Видео   Регионы   Уральск   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана