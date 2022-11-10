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Касым-Жомарт Токаев посетил концерт в самаркандском комплексе «Вечный город»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Ноября 2022, 23:53
Касым-Жомарт Токаев посетил концерт в самаркандском комплексе «Вечный город»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город» в Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов. Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут завтра, 11 ноября.photo

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.

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Президент Казахстана   Тюркский мир   Организация тюркских государств  
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