Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020 Дубай» в Дубае, которая откроется в октябре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства ознакомился с ходом строительства казахстанского павильона. Арабская сторона провела небольшую презентацию будущей выставки высокому гостю.
«Международная выставка «ЭКСПО-2020 Дубай» будет проходить с 20 октября по 10 апреля с темой «Объединяя умы - создавая будущее». Ожидается, что на выставку приедут около 20 млн посетителей. Наш павильон расположен в тематическом кластере «Возможности». Он находится в непосредственной близости от павильона Объединенных Арабских Эмиратов», - отметил начальник Департамента международных отношений Национальной компании «ЭКСПО-2017»Нурбек Ергешбаев.
Он также сообщил, что Казахстан начал принимать участие в международных выставках «ЭКСПО» с 2008 года.
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