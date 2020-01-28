Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020 Дубай» в Дубае, которая откроется в октябре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства ознакомился с ходом строительства казахстанского павильона. Арабская сторона провела небольшую презентацию будущей выставки высокому гостю.

«Международная выставка «ЭКСПО-2020 Дубай» будет проходить с 20 октября по 10 апреля с темой «Объединяя умы - создавая будущее». Ожидается, что на выставку приедут около 20 млн посетителей. Наш павильон расположен в тематическом кластере «Возможности». Он находится в непосредственной близости от павильона Объединенных Арабских Эмиратов», - отметил начальник Департамента международных отношений Национальной компании «ЭКСПО-2017»Нурбек Ергешбаев.

Он также сообщил, что Казахстан начал принимать участие в международных выставках «ЭКСПО» с 2008 года.



