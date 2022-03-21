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Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Марта 2022, 13:54
Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Программа рабочего визита Главы государства в Алматы продолжилась посещением одного из значимых памятников архитектуры города — Дворца школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей.

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Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока Дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.

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В ходе посещения Глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.

Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.

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