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Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

3 Февраля 2023, 16:00
Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ректор Ерболат Саурыков рассказал Главе государства о достижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница «Тараз» была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.

«Именно вы, молодежь – будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, «совершенный человек» в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов!» – сказал Глава государства.


Фото, видео: akorda.kz


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