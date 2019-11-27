Касым-Жомарт Токаев посетил Дом-музей Чингиза Айтматова

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках культурной программы государственного визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев в сопровождении Президента Сооронбая Жээнбекова посетил Дом-музей выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.





Президент Казахстана с большим интересом ознакомился с экспозицией музея, открытого в доме, в котором писатель прожил более 22 лет.

В ходе беседы с супругой и сыном писателя Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил о своей первой встрече с Чингизом Айтматовым, состоявшейся в 1989 году в Пекине.





Главе государства также рассказали о планах создания в Бишкеке культурного центра Чингиза Айтматова.

В завершение экскурсии Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.







