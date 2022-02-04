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Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

4 Февраля 2022 19:49
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Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Наряду с лидером Казахстана и Председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, Король Камбоджи, Наследный принц Саудовской Аравии, Наследный принц Абу-Даби, Принц Монако, Великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, Генеральный секретарь ООН, Президент МОК, Генеральный директор ВОЗ, Генеральный секретарь ШОС, а также ряд других иностранных официальных лиц.

Государственный флаг Казахстана во время прохода команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана из ВИП-ложи.


В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку.

Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.


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#Президент Казахстана   #Олимпиада-2022  
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