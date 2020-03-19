Касым-Жомарт Токаев посетил блокпост в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил один из блокпостов в районе Жибек Жолы в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Нур-Султана рассказал Президенту, что все блокпосты работают в полном режиме.

«На всех участках несут службу военнослужащие, медицинские работники. С 0:00 до 15:00 заехали 3600 автомобилей, 6800 человек. Все кто, заезжают - жители города Нур-Султана», - рассказал Алтай Кульгинов.

«Автомобили на дорогах сейчас ездят в малом количестве. Это хорошо, народ понимает значение карантина», - прокомментировал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства поинтересовался, как обстоит ситуация с вопросами обеспечения продуктами питания.

«По Вашему поручению мы усилили вопрос обеспеченности продовольствием. Сейчас у нас есть 47 тысяч тонн зерна, в то время как месячная норма составляет 38 тысяч тонн. Мы поддерживаем стабилизацию цен на социально значимые продукты», - отметил А. Кульгинов.



