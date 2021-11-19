Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра «Alatau Creative Hub». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии «Город без окраин». В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности.
Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.
Кроме того, Глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил Президенту о развитии транспортной системы южной столицы.
Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.
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