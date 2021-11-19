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Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы

19 Ноября 2021 19:40
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Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра «Alatau Creative Hub». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии «Город без окраин». В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности.

Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.

Кроме того, Глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил Президенту о развитии транспортной системы южной столицы.

Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.



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#Президент Казахстана   #Алматы  
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