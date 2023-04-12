Касым-Жомарт Токаев поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК сообщил, что для системного развития университетской науки необходимо сформировать широкую сеть научных учреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики. Например, в Китае действует концепция общества знания, одобренная партийными идеологами. То есть в Китае существует концепция научно-обоснованного общества. Все важные решения партии и правительства в этой стране проходят обязательную научную экспертизу. Все это демонстрирует, что назрела необходимость кардинального обновления модели развития казахстанской науки.

При необходимости в будущем возможно осуществить переход к модели рациональной экономики, базирующейся на научных подходах и цифровизации. Опыт таких стран, как США, Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Турция, наглядно показывает, что их нынешние впечатляющие достижения – это результат перехода к открытой рыночной модели науки.

Как вы знаете, одной из ее отличительных особенностей является стимулирование частных инвестиций в науку. Необходимо убеждать предпринимателей в эффективности, жизнеспособности и высокой отдаче технологического сектора в сравнении с покупкой и перепродажей товаров. Только тогда между наукой и бизнесом будет налажен диалог и установится взаимовыгодное партнерство», - говорит Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность формирования у детей интереса к науке и создания нового поколения отечественных ученых.

«Необходимо поддерживать исследовательские университеты, укреплять связи между наукой и производством, снижать стоимость инноваций. Очень важно ускоренно внедрять новые идеи и технологические разработки, привлекать нужных специалистов.

Наряду с этим следует с самых ранних лет формировать у детей интерес к науке и развивать у них инновационное мышление. Юные таланты должны активно вовлекаться в мир знаний. Было бы очень полезно, если бы ведущие научные учреждения активно подключились к этому важному делу.

Необходимо приглашать молодых людей, серьезно занимающихся наукой, к работе научных центров, таким образом формируя новое поколение отечественных ученых», - сказала Глава государства.

По его словам необходимо внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых «супервычетов».

«Правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства.

Недавно была принята новая Концепция развития науки и высшего образования до 2029 года. Теперь назрела необходимость разработки отдельного закона о науке и технологической политике. Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых «супервычетов».

Алихан Асханович, посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиции в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться. В конце концов, Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет.

Они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров. Такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее. Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК поручил создать в регионах центры академического превосходства, технопарки, инжиниринговые хабы и лаборатории.

«Для системного развития университетской науки необходимо сформировать широкую сеть научных учреждений. Ставлю задачу создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом важно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития.

Отдельно хочу сказать, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве «бесплатной кормушки». Для вас не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга «Парасат». Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну.

Количество исследовательских университетов в стране следует последовательно увеличивать. Нужно продолжить практику открытия филиалов ведущих зарубежных вузов».

Следует также начать реализацию комплексного плана по открытию сильных научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля. Вместе с тем очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых.

Принципиальное значение имеет подготовка научных кадров. На сегодняшний день ключевой движущей силой научных исследований в университетах выступают докторанты. При этом они составляют менее 1% от общего числа обучающихся в наших вузах. Поручаю уполномоченным органам довести набор в докторантуру до приемлемой цифры. Думаю, что 5 тысяч – это нормальная цифра. Прошу министерство еще раз вернуться к этому вопросу, определить точную количественную категорию и принять соответствующие решения», - поручил Президент.

По словам Главы государства, необходимо последовательно повышать статус ученых, усиливать их социальную защищенность.

«Согласен с мнением академиков на этот счет. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций.

В то же время все же нужно отделять зерна от плевел. Есть настоящие ученые, которым надо помогать и, прежде всего, материально. Но есть и ученые, о которых я позже буду говорить, люди с научными званиями, которые к науке не имеют никакого отношения. Только за счет административной политической должности они смогли получить эти звания. Поэтому давайте отделим их от настоящих ученых. Лучше увеличим финансирование настоящих ученых за счет тех, кто просто «примазались» к науке»

«Для обеспечения устойчивого финансирования университетов целесообразно разработать закон о фондах целевого капитала (эндаумент-фонды). Особое внимание нужно уделить увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере 1% от капитальных вложений. При этом необходимо продолжить централизацию указанных расходов добывающих компаний.

Здесь крайне важно, чтобы эти средства не воспринимались как еще один налог. Обращаюсь к крупным добывающим компаниям нашей страны с пониманием отнестись к этому нашему подходу и требованию. Это не налог. Это добровольный взнос добывающих компаний, которые зарабатывают серьезные финансовые ресурсы у нас в стране, в развитие национальной науки. Для этого следует принять меры по синхронизации финансируемых недропользователями исследований, в том числе фондом «Самрук-Казына», с приоритетами научно-технологической политики.

Требуется сделать порядок проведения ими НИОКР открытым, конкурентным и доступным для вузов и НИИ. Весь процесс должен сопровождаться государственной научно-технической экспертизой и рассмотрением на научно-технических советах», - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева.