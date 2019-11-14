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Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области

14 Ноября 2019 13:30
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Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

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«В области пастбищных земель 4,5 млн га, из них 88% используется. В сельской местности население не может найти земли для того, чтобы пасти скот. Необходимо взять на контроль земли, выделенные Правительством и для того, чтобы граждане могли пасти скот, необходимо придерживаться нормативов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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Серик Сабеков

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