Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

«В области пастбищных земель 4,5 млн га, из них 88% используется. В сельской местности население не может найти земли для того, чтобы пасти скот. Необходимо взять на контроль земли, выделенные Правительством и для того, чтобы граждане могли пасти скот, необходимо придерживаться нормативов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.