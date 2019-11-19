Касым-Жомарт Токаев поручил реконструировать столичный НИИ травматологии и ортопедии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.

«Посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии. Здесь ведется большая работа по защите здоровья людей, внедрению новых технологий. Однако устаревшее здание не отвечает требованиям времени. Поручил Правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.



