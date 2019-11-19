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Касым-Жомарт Токаев поручил реконструировать столичный НИИ травматологии и ортопедии
19 Ноября 2019 13:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.
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«Посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии. Здесь ведется большая работа по защите здоровья людей, внедрению новых технологий. Однако устаревшее здание не отвечает требованиям времени. Поручил Правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Здравоохранение, Видео,
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