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Касым-Жомарт Токаев поручил разработать механизмы поддержки предпринимательства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Еще одна задача – создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике. Я уже дал поручение перейти на регулирование с чистого листа, которое значительно снизит издержки по открытию и ведению бизнеса. Соответствующий указ мной подписан в конце 2020 года. В соответствии с ним, Правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в Мажилис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов», - сообщил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседания Палат Парламента.
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