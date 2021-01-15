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Касым-Жомарт Токаев поручил разработать механизмы поддержки предпринимательства

15 Января 2021 10:47
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Касым-Жомарт Токаев поручил разработать механизмы поддержки предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Еще одна задача – создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике. Я уже дал поручение перейти на регулирование с чистого листа, которое значительно снизит издержки по открытию и ведению бизнеса. Соответствующий указ мной подписан в конце 2020 года. В соответствии с ним, Правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в Мажилис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов», - сообщил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседания Палат Парламента.


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#Президент Казахстана   #Малый бизнес   #Мажилис   #Сенат   #Экономика   #Первое заседание Парламента-2021  
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Акбота Кузекбай

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