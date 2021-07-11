Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть формирование «зеленого коридора» для транзитных грузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос формирования «зеленого коридора» для транзитных грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан имеет огромный транзитный потенциал. Ключевым видом перевозок являются железные дороги. Грузовые поезда занимают свыше 90% в грузообороте. Основной вектор транзита приходится на маршрут Китай-Европа-Китай», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства отметил, что объем перевозок увеличился на 67% за год.

«Это ключевое направление, и нам необходимо сформировать максимально удобную, «бесшовную» среду для транзита. В то же время имеются факты остановки транзитных поездов для досмотра на неадекватно длительный срок. Простой достигает 10 суток. Строгий таможенный контроль, безусловно, нужен, но следует использовать более эффективные и современные формы. Поручаю Правительству рассмотреть вопрос формирования так называемого «зеленого коридора» для транзитных грузов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.