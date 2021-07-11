Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть формирование «зеленого коридора» для транзитных грузов
«Казахстан имеет огромный транзитный потенциал. Ключевым видом перевозок являются железные дороги. Грузовые поезда занимают свыше 90% в грузообороте. Основной вектор транзита приходится на маршрут Китай-Европа-Китай», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
Глава государства отметил, что объем перевозок увеличился на 67% за год.
«Это ключевое направление, и нам необходимо сформировать максимально удобную, «бесшовную» среду для транзита. В то же время имеются факты остановки транзитных поездов для досмотра на неадекватно длительный срок. Простой достигает 10 суток. Строгий таможенный контроль, безусловно, нужен, но следует использовать более эффективные и современные формы. Поручаю Правительству рассмотреть вопрос формирования так называемого «зеленого коридора» для транзитных грузов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.