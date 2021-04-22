Касым-Жомарт Токаев поручил привести в порядок 95% дорог в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно улучшения качества дорожного полотна в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роман Васильевич, я знаю, что акимат запрашивает около 12 миллиардов тенге на развитие автомобильных дорог. Сумма немаленькая, прошу детально просчитать реальную потребность и решить вопрос с финансированием», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, обращаясь к заместителю Премьер-Министра Роману Скляру.

«Еще раз повторюсь: Правительство и областные акиматы до 2025 года должны отремонтировать и привести в порядок 95% дорог на местах. С 2019 года по всей стране на эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется 50 миллиардов тенге. На строительство и ремонт дороги будут направлены средства и из местного бюджета. Можно сказать, что результата нет. Большинство отремонтированных дорог приходят в негодность не ранее чем через год. Это нужно исправить», - добавил Глава государства.

Президент также поинтересовался, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства.

«В целом, в этой работе на протяжении многих лет участвуют только определенные подрядчики. Правительство должно ответить на этот вопрос. Главная задача любого подрядчика, который хочет выполнить заказ государства - это качественная работа. Поэтому требования к ним также должны быть жесткими. Что касается состояния дорог в стране в целом, то ремонт автодороги «Нур-Султан - Алматы» до сих пор не завершен. Эта дорога соединяет столицу с южными регионами с населением более 8 миллионов человек. Поручаю усилить темпы работ и ввести этот путь в эксплуатацию в 2023 году. По сути, стоит признать, что работы по строительству и ремонту дороги выполняются некачественно», - заключил К. Токаев.