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Касым-Жомарт Токаев поручил принять закон для решения проблемы с торговлей людьми

Арайлым Мұрат
29 Марта 2023, 11:43
Касым-Жомарт Токаев поручил принять закон для решения проблемы с торговлей людьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что такой закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна серьезная проблема в сфере защиты прав человека – торговля людьми. Для решений этой проблемы следует принять специальный закон. Такой закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Президент отметил, что закон должен вобрать в себя лучший мировой опыт, но с учетом национальных интересов. Поэтому, как подчеркнул Глава государства, к его разработке важно привлечь наряду с отечественными экспертами и юристами, представителей международных организаций.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено.


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