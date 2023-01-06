Касым-Жомарт Токаев поручил пресекать деятельность финпирамид и мошеннических схем

6 Января 2023, 17:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.

По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.

Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации Агентства проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Фото: akorda.kz