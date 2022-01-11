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    11:56, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У предпринимателей и в целом в обществе вызывает вопросы деятельность компании, которая называется оператор РОП. Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором оператора РОП», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация как и положено.


    Теги:
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