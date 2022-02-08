+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перейти на централизованный закуп медтехники

8 Февраля 2022 14:22
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перейти на централизованный закуп медтехники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии
Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК Возникли риски дефицита товарного газа – Касым-Жомарт Токаев Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов

«Необходимо коренным образом пересмотреть систему закупа медицинской техники, это тоже большая проблема, поскольку данная сфера является высококоррупциогенной. Регионами системно завышаются сметы и цены на оборудование. Тратятся огромные деньги на его сервисное обслуживание. Поэтому поручаю Правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК - Фармации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Ранее Глава государства отметил, что справедливое вознаграждение должно прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.

«Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности, воспитания молодежи», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана поручил Правительству предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии
Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК
Возникли риски дефицита товарного газа – Касым-Жомарт Токаев
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
5 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
6 Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники
Читайте также
Президент поручил проверить результаты госпрограммы «Экономика простых вещей»
Президент РК усомнился в данных акимов по вводу жилья
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив