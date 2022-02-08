Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перейти на централизованный закуп медтехники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо коренным образом пересмотреть систему закупа медицинской техники, это тоже большая проблема, поскольку данная сфера является высококоррупциогенной. Регионами системно завышаются сметы и цены на оборудование. Тратятся огромные деньги на его сервисное обслуживание. Поэтому поручаю Правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК - Фармации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Ранее Глава государства отметил, что справедливое вознаграждение должно прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.

«Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности, воспитания молодежи», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана поручил Правительству предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.