Касым-Жомарт Токаев поручил определить перечень первоочередных реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил определить перечень первоочередных реформ в стране. Такую задачу Касым-Жомарт Токаев поставил в ходе очередного заседания Высшего совета по реформам, на котором были рассмотрены подходы к переформатированию системы государственного планирования, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает пресс-служба Акорды, «Президент РК указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу – определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов «Цифровой Казахстан», «АПК-2025». Важнейшим вопросом становится установление прозрачных и единых для всех «игроков» правил игры. Честная конкуренция, снижение административного прессинга – это системные условия экономического роста».

На мероприятии выступили члены Высшего совета по реформам: председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, советник Президента – заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти, Премьер-Министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев.