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Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер

3 Августа 2021 17:52
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Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Президенту было доложено о криминогенной ситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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По словам Ерлана Тургумбаева, ведомству удалось улучшить показатели раскрываемости большинства видов преступлений. Сократилось количество убийств, грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Вместе с тем возросло количество мошеннических действий, в том числе с использованием сети интернет. Этому способствовал и рост онлайн-услуг в условиях пандемии.

Главу государства проинформировали о принимаемых мерах по пресечению распространения поддельных паспортов вакцинации. Всего с начала года органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, из них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за подделку ПЦР-справок.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 96 % личного состава сотрудников подразделений МВД провакцинированы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил МВД совместно с другими государственными органами уделять особое внимание обеспечению карантинных мер, а также активизировать работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности.




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