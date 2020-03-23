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Касым-Жомарт Токаев поручил мобилизовать безработную молодежь

23 Марта 2020 15:01
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Касым-Жомарт Токаев поручил мобилизовать безработную молодежь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Государственной комиссии по чрезвычайному положению Касым-Жомарт Токаев поручил мобилизовать безработную молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 миллионов работников. Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций сферы услуг, торговли», - отметил Глава государства.

Президент страны подчеркнул, что безработную молодежь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой. Это можно организовать в рамках программы «Дорожная карта занятости».

«На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на задний план. Но это лишь обманчивое спокойствие. Учитывая начало весеннего полевого сезона, возможны конфликты на почве земельных вопросов, разделения и использования поливной воды. Обо всех предпосылках прошу информировать незамедлительно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Паводок, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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