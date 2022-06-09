9 Июня 2022 16:10

Касым-Жомарт Токаев порекомендовал бизнесу адаптироваться под новые условия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее заседание Совета проходит на фоне крайне напряженной обстановки – разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к инвесторам.

В таких условиях, по словам Президента, государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры.

«Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность. Казахстан вступил в новый этап своего развития. В стране последовательно реализуется выдвинутая мною масштабная программа демократических реформ», - заключил Глава государства.