Касым-Жомарт Токаев: Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости обновления социально-трудовой сферы заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства. Пора завершать игру с цифрами, переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде «продуктивных самозанятых», «неформальной занятости» и так далее. В результате многие люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью. Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая во время заседания Мажилиса Парламента.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана поручил разработать программу повышения доходов населения.

Глава государства заявил, что на каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.

