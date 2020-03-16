+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев отказаться от семейных торжеств

16 Марта 2020 14:08
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев отказаться от семейных торжеств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев отказаться от семейных торжеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками

«Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов. Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры и другие объекты с массовым скоплением людей. Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей - это наш приоритет», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к населению РК.

«Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами. Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории РК. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки», - добавил Глава государства.

Президент напомнил, что в пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.

«По моему поручению из резерва Правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд», - заключил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив