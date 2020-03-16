Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев отказаться от семейных торжеств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев отказаться от семейных торжеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов. Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры и другие объекты с массовым скоплением людей. Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей - это наш приоритет», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к населению РК.

«Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами. Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории РК. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки», - добавил Глава государства.

Президент напомнил, что в пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.

«По моему поручению из резерва Правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд», - заключил К. Токаев.