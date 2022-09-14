Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые религиозные лидеры, уважаемые гости, дамы и господа. Добро пожаловать на гостеприимную казахскую землю! Для нас высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира здесь и вести диалог. Выражаю свое почтение Главе Ватикана и католической церкви Папе Римскому Франциску, впервые прибывшему в Казахстан с государственным визитом. Вы внесли огромный вклад в укрепление взаимопонимания между религиями и народами», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«Я рад прибытию в нашу страну верховного имама древнего исламского университета аль-Азхар высокопочтенного доктора, шейха Ахмеда ат-Тайеба. Казахский народ ценит Вас, как видного деятеля современного мусульманского мира. Вы вносите безмерный вклад в прославление нравственных ценностей и вы верно трудитесь в религиозной сфере», - добавил Глава государства.

Президент также поприветствовал представителей Русской православной церкви.

«Я рад приветствовать высоких представителей Русской православной церкви. Православные христиане вносят весомый вклад в укрепление единства и согласия в Казахстане. С теплотой вспоминаю свою недавнюю беседу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который выразил поддержку усилиям нашей страны в развитии межконфессионального диалога. Среди нас находится главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау и главный сефардский раввин Иосиф. Мы вместе с представителями иудейской общины нашей страны придаем этому визиту особое значение. Благодарю за то, что приняли это приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о том, что мы все заинтересованы в сохранении мира и укреплении межцивилизованного диалога», - заключил Глава государства.