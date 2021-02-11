Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность Фонда «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе выступления на форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum положительно оценил деятельность Фонда «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ».

В частности, были подписаны прямые офтейк или предварительные контракты и стратегические соглашения на общую сумму 67 миллиардов тенге, отметил Президент.

– Очень хорошие и содержательные планы по более чем 15 направлениям. В частности, проделана большая работа по оптимизации закупок холдинга, разработана программа поддержки предприятий, в том числе простаивающих, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку партнерства крупных государственных корпораций и представителей бизнеса, что особенно значимо в период борьбы с экономическими последствиями пандемии.

– Передовые технологии, продуманная политика вывода продукции на рынок и квалифицированные специалисты – вот основа успеха. Есть немало компаний, которые реализовали эти принципы на практике. Предприятия в справедливой конкурентной борьбе сумели получить долгосрочные контракты. Это говорит о высоком качестве продукции, произведенной в Казахстане. Ряд компаний также осваивают экспортные рынки. Но надо признать, что таких предприятий не так много. Поэтому со стороны государства и госкорпораций будет оказываться постоянная поддержка, – сказал Глава государства.