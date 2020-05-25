Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции процветания и благополучия.

В ходе беседы Президенты обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку действий Казахстана по предотвращению распространения вирусной инфекции, оказанию масштабной помощи гражданам, малому и среднему бизнесу.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере.

Наряду с этим стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Турции посетить с визитом Казахстан.