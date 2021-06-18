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    19:47, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Атырауского НПЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подверг критике работу крупного поставщика сжиженного газа – Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает МИА «Казинформ».

    В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод работает с перебоями, несмотря на то, что модернизация была завершена в 2018 году.

    «В результате мы имеем снижение производства всей линейки нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа. Это вызвало дефицит и повышение цен на заправочных станциях. Данная ситуация привела к определенной социальной напряженности. В этой связи поручаю Правительству изучить перспективы роста потребности в сжиженном газе и внести предложения по строительству дополнительных мощностей по его производству», - сказал Президент.
    Как подчеркнул Глава государства, отдельным вопросом является механизм распределения газа. Сейчас данный процесс осуществляется в «ручном» и непрозрачном режиме, что приводит к высоким коррупционным рискам. В целях исключения неэффективных посредников и формирования рыночной цены были внедрены электронные торговые площадки. Следует максимально задействовать их потенциал. Госорганы и бизнес должны привыкать к работе по-новому, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Правительство Атырауская область Нефть/газ Президент Президент Казахстана Правительство РК Энергетика Главная Экономика
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