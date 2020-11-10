Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего выступления на саммите ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обязаны держать в фокусе внимания экологические проблемы, их негативные последствия на социально-экономическое развитие наших народов. Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС. Составление реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, позволило бы сформировать целостную картину состояния дел в этой области», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что текущий год проходит под знаком 75-летия окончания Второй Мировой войны и создания ООН.

«В следующем году мы отметим 20-летие ШОС. Эти исторические вехи напоминают нам об исключительной важности согласованного подхода к решению региональных и глобальных проблем. Внешняя открытость и нацеленность на расширение круга международных партнерств, по сути, является гарантией эффективности нашей организации. Приветствуем решение о подписании Меморандума о сотрудничестве ШОС с другими международными организациями, в том числе и с входящими в систему ООН. Юбилей ШОС – это хорошая возможность не только отметить ее весомые успехи, но и выявить уязвимые стороны, чтобы уяснить полезные уроки», - отметил Глава государства.

К. Токаев предложил поручить секретариату подготовить всесторонний анализ функционирования ШОС с внесением конкретных предложений по совершенствованию деятельности механизмов и органов организаций.

«Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках организации на основе компромисса и учетов взаимных интересов, позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан. Я призываю лидеров государств-участников ШОС теснее сомкнуть ряды во имя решения общих задач и укрепления Шанхайского духа», - заключил Президент.