Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию РК о дипломатическом решении конфликта между РФ и Украиной
16 Февраля 2023, 20:37
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.
Фото: akorda.kz
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