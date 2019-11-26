Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписан закон РК, направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах», - говорится в сообщении.