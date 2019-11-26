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Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах
26 Ноября 2019 18:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписан закон РК, направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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