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Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Нацсовета по науке и технологиям при Президенте РК

26 Января 2023, 17:08
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Нацсовета по науке и технологиям при Президенте РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан». Создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, в состав вошли члены Правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки.


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