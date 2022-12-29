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Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры

29 Декабря 2022, 20:11
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году

29 декабря 2022 года

1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 28 декабря 2022 года

№ 2

Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2022 году

Таким образом, государственную стипендию получат 31 деятель литературы и 37 деятелей искусства.


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