Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры
29 Декабря 2022, 20:11
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году
29 декабря 2022 года
1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 28 декабря 2022 года
№ 2
Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2022 году
Таким образом, государственную стипендию получат 31 деятель литературы и 37 деятелей искусства.
Читайте также
Новости партнеров