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Касым-Жомарт Токаев подписал новый Указ, повышающий эффективность госорганов

16 Марта 2020 14:35
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Касым-Жомарт Токаев подписал новый Указ, повышающий эффективность госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписан Указ Главы государства «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», - подчеркнул Глава государства в своем телевизионном обращении.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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