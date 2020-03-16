-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Указ, повышающий эффективность госорганов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписан Указ Главы государства «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», - подчеркнул Глава государства в своем телевизионном обращении.
- Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
- КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение
- Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов
- Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками
- В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
- Глава государства сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана