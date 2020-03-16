Касым-Жомарт Токаев подписал новый Указ, повышающий эффективность госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписан Указ Главы государства «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», - подчеркнул Глава государства в своем телевизионном обращении.