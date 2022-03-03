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Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины

3 Марта 2022 11:28
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Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился в Twitter о деталях разговора с Главами России и Украины, передает МИА «Казинформ».

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«Поговорил с Президентом Владимиром Путиным по вопросам торгово-экономического развития. По ситуации в Украине подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров», - написал Президент РК в Twitter.

«Поговорил с @ZelenskyyUa о ситуации в #Украине. Подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий в Украине. Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере», - написал Глава государства в Twitter.

Напомним, 2 марта состоялись телефонные разговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#Президент Казахстана  
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