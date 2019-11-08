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Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину роман «Путь Абая»

8 Ноября 2019 15:12
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Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину роман «Путь Абая»

ОМСК. КАЗИНФОРМ - По завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске главы государств обменялись памятными подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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