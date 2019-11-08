Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину роман «Путь Абая»

ОМСК. КАЗИНФОРМ - По завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске главы государств обменялись памятными подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой.

Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.