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Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину роман «Путь Абая»
8 Ноября 2019 15:12
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ОМСК. КАЗИНФОРМ - По завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске главы государств обменялись памятными подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой.
Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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