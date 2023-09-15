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    23:50, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев подарил школьный автобус таджикскому народу

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    Фото: пресс-служба Акорды.
    В Душанбе, на выставке товаропроизводителей Центральной Азии, приуроченной к V Консультативной встрече глав государств региона, Президент Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Президент Казахстана Таджикистан Президент
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