Касым-Жомарт Токаев поблагодарил партнеров ОДКБ за помощь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию и других партнеров по ОДКБ за поддержку в отражении для Казахстана террористической атаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще раз благодарю Владимира Владимировича Путина и других наших партнеров ОДКБ за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для представителей СМИ по итогам совместных переговоров в Москве.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал январские события в Казахстане.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что между Казахстаном и Россией состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в нашем регионе.
«Мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве», - отметил Глава государства.
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