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    15:15, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев, приложивших усилия для обеспечения стабильности и порядка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам, приложившим усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами. Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка. Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и своей стране. Благодарю за гражданскую сознательность студентов крупных городов, членов трудовых коллективов, работников промышленности и сельского хозяйства. Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста», - обратился Президент.

    Глава государства отметил, что все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. «В результате диалога достигнут компромисс», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступит с обращением к народу Казахстана. Напомним, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

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